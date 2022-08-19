ВИДЕО | „Гайдай какой-то“: российские зрители посмеялись над трейлером американского ремейка „Иронии судьбы“
Марюс Вайсберг ещё в прошлом году сообщил о том, что собирается снять ремейк „Иронии судьбы“ по-американски. Поначалу это выглядело как розыгрыш, но потом появились новости о приглашённых актёрах, и вот вышел трейлер.
Одним из первых на видео обратил внимание блогер BadComedian. По российской традиции его верные зрители тут же кинулись оставлять комментарии разной степени остроумия под оригинальным роликом. „Чемпионами“ по „оригинальности“ стали цитата из советского фильма о заливной рыбе и предположение, что в продолжении снимется Сергей Безруков.
Но были и другие отзывы: „Если фильм провалится, вините русских“, „Трейлер обзора Badcomediana“, „Гайдай какой-то!“, „Без Лии Ахеджаковой всё не так“, „Хоть бы в баню сходили для приличия“, „На 99% меньше алкоголя на квадратный метр. В советских фильмах бухали до потери пульса вне зависимости от жанра“, „Наш фильм про русскую душу... куда им“, „Это будет лучший хоррор года!“
Оцените и вы.