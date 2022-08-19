ВИДЕО | „Гайдай какой-то“: российские зрители посмеялись над трейлером американского ремейка „Иронии судьбы“

Одним из первых на видео обратил внимание блогер BadComedian. По российской традиции его верные зрители тут же кинулись оставлять комментарии разной степени остроумия под оригинальным роликом. „Чемпионами“ по „оригинальности“ стали цитата из советского фильма о заливной рыбе и предположение, что в продолжении снимется Сергей Безруков.

Но были и другие отзывы: „Если фильм провалится, вините русских“, „Трейлер обзора Badcomediana“, „Гайдай какой-то!“, „Без Лии Ахеджаковой всё не так“, „Хоть бы в баню сходили для приличия“, „На 99% меньше алкоголя на квадратный метр. В советских фильмах бухали до потери пульса вне зависимости от жанра“, „Наш фильм про русскую душу... куда им“, „Это будет лучший хоррор года!“