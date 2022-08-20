„Ложная тревога“: поэтесса Лариса Рубальская попала в больницу, но ненадолго

Писательница поделилась роликом, в котором лежит на больничной койке. Врачи поставили поэтессе капельницу. Причину своей госпитализации она не рассказала. „Я сегодня вот где. Вот окно, вот это я. Пока так“, — отметила Рубальская, показывая свою палату.