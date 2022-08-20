20.08.2022, 10:25
„Ложная тревога“: поэтесса Лариса Рубальская попала в больницу, но ненадолго
ФОТО: Youtube
Поэтесса Лариса Рубальская рассказала о своей госпитализации. Об этом она сообщила в социальных сетях.
Писательница поделилась роликом, в котором лежит на больничной койке. Врачи поставили поэтессе капельницу. Причину своей госпитализации она не рассказала. „Я сегодня вот где. Вот окно, вот это я. Пока так“, — отметила Рубальская, показывая свою палату.
Но уже на следующий день Лариса Алексеевна опубликовала новое видео — она на кухне спокойно режет помидоры. „Всё нормально. Ложная тревога“, — успокоила она поклонников.