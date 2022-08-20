ВИДЕО | Возвращение легенды: Рик Эстли в ремейке клипа Never Gonna Give You Up

Песня „Never Gonna Give You Up“ вышла летом 1987 года. Вскоре композиция добралась до вершин хит-парада Великобритании и Billboard Hot 100. В интернете клип на трек завирусился в качестве розыгрыша, получившего название „рикроллинг“. Его суть заключается в предоставлении человеку ссылки на клип под видом любой другой.