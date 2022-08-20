20.08.2022, 12:23
ВИДЕО | Возвращение легенды: Рик Эстли в ремейке клипа Never Gonna Give You Up
ФОТО: Youtube
Британский певец Рик Эстли снялся в ремейке клипа на свой хит „Never Gonna Give You Up“. Ролик опубликован на платформе Youtube. Артист сделал коллаборацию с крупной страховой компанией. В рамках сотрудничества Эстли выпустил ремейк клипа спустя 35 лет после выхода песни.
Песня „Never Gonna Give You Up“ вышла летом 1987 года. Вскоре композиция добралась до вершин хит-парада Великобритании и Billboard Hot 100. В интернете клип на трек завирусился в качестве розыгрыша, получившего название „рикроллинг“. Его суть заключается в предоставлении человеку ссылки на клип под видом любой другой.
В июле 2021 года оригинальный клип „Never Gonna Give You Up“ набрал миллиард просмотров на YouTube.