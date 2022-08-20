Умер Сергей Григорьев — „голос“ Фили из „Спокойной ночи, малыши!“

Григорьев начал работать в „Спокойной ночи, малыши!“ в 1987 году. Сначала он был кукловодом Фили, но вскоре начал также и озвучивать персонажа. Он покинул передачу в 2014 году. Последние годы жизни артист провел в Израиле.

Сам Филя — главный „долгожитель“ программы из поныне действующи персонажей: он появился на экранах в 1968 году (Хрюша — в 1971, Степашка — в 1974). До 1988 года его озвучивал Григорий Толчинский (умер в 51 год), затем Игорь Галуненко (в 1990 уехал в США, где погиб в 1993). После отъезда Григорьева пса приручил (причём в прямом смысле) Андрей Нечаев.