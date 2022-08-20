На одну из „Бурановских бабушек“ напал муж с ножом

Прокопьева появилась на шоу Сергея Соседова, где рассказала о том, что у нее был любовник. Супруг артистки, который тоже пришел в студию, разозлился из-за измены жены.

„По окончании съемок они улетели домой в Удмуртию. Муж, который 20 лет не пил, сорвался, напился и порезал ее ножом. К счастью, нанесенные им раны угрозы для жизни не представляли“, — рассказал певец Дмитрий Нестеров. После инцидента супруги развелись.

Любовник Прокопьевой оказался мошенником. Он обманул певицу, что якобы попал в тюрьму в Нигерии, после чего попросил одолжить денег. Участница „Бурановских бабушек“ перевела ему около двух млн рублей.