21.08.2022, 11:05
ВИДЕО | „Крым чей?“ Филиппа Киркорова заметили в Монако(19)
ФОТО: Youtube
Украинцы накричали на певца Филиппа Киркорова в Монако. Они спросили у музыканта, кому принадлежит Крым, и потребовали уехать обратно, — пишет Gazeta.
„Киркоров, а Крым чей?“ — окликнул певца один из пристающих к нему. После этого обратившийся в грубой форме посоветовал исполнителю уезжать из Монако и отдыхать на родине. Кроме того, одна из женщин назвала певца „Кирюшей“.
Вскоре Киркорову предложили „посмотреть в глаза“ мальчику с Украины. Однако российский артист сделал вид, что ничего не услышал и проигнорировал все крики.