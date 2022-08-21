Для всей семьи: на сегодняшнем KopliFest прозвучит музыка, выступят канатоходцы, пройдут мастер-классы. Будет и вкусная еда!

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Мануэлы Пихлап, на сегодняшнем KopliFest впервые на украинском языке прозвучит „Песня о доме“ (“Kodulaul“ / „Пісня про Рідний Дім“) Олава Эхала и Юхана Вийдинга. „«Песню о доме“, которую на KopliFest аккомпанирует на фортепиано Олав Эхала, помогли перевести на украинский язык военные беженцы, живущие в Пыхья-Таллинне. В субботу, 20 августа мы отметили День восстановления независимости Эстонии в 31-ый раз, поэтому на KopliFest прозвучит и патриотичная музыка“, - сказала Пихлап.

В этом году на посвященном киномузыке KopliFest выступят Отт Лепланд с Таллиннским полицейским оркестром, а также Лаури Лийв и Олав Эхала. Также на сцену выйдут Хелин-Мари Ардер, Яан Яансон, Ара Яралян и Anna Curly Swing Band.

KopliFest откроется в Коплиском парке Казе в полдень развлекательным шоу канатоходцев, вдохновленным Чарли Чаплином - артисты продемонстрируют на качающемся слэклайне трюки, требующие хорошего равновесия. Фестиваль продолжит разнообразная музыкальная программа, развивающие мастер-классы, экскурсии и вкусная еда. С 12 до 17 часов открыто Коплиское трамвайное депо, где можно будет проехать на трамвае через мойку.

На молодежной площадке в Коплиском парке Казе будет чем заняться любителям экстрим-спорта, также в гости зайдет МуПо и Департамент полиции и погранохраны. Детей будет развлекать девочка-собачка Лотте. На месте Пыхья-Таллиннский молодёжный центр с мастер-классом по изготовлению наклеек и рисованию хной, а также настольными играми.

Коплиский парк Казе принимал KopliFest и раньше. В прошлом году там завершились работы по реконструкции, в ходе которых в парке появились новые возможности для досуга как с детьми, так и для любителей спорта и владельцев домашних животных. В ходе работ значительно был сохранен природный вид березового парка.

Организаторы просят приходить на фестиваль пешком, приезжать на велосипедах, самокатах или общественном транспорте. До Коплифеста в Коплиском парке Казе (Копли, 106) вас довезут трамваи № 1 и № 2, автобус № 72 (остановка „Марати“) и автобус № 73 (остановка „Копли лийнид“).