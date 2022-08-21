Дни Ласнамяэ завершит грандиозный концерт эстонских артистов

„В рамках Дней Ласнамяэ проводится несколько мероприятий, на которых жители и гости нашего района могут больше узнать о различных местах и ​​учреждениях нашего района, а также принять участие в различных развлекательных мероприятиях. Гала-концерт будет вишенкой на праздничном торте, мы приглашаем всех жителей и гостей района вместе насладиться захватывающими выступлениями“, - сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Вечером 28 августа парк Тондилоо станет праздничной концертной площадкой, где можно будет услышать любимые песни и насладиться концертом под открытым небом. В 18 часов вечер откроет певец и актер Эдуард Томан, в репертуаре которого итальянские песни, арии из опер и оперетт и, конечно же, музыка из известных кинофильмов. Затем перед зрителями предстанет легендарная Анне Вески, песни которой наверняка знает каждый. Завершит вечер рэпер Рекет, который всё детство прожил в Ласнамяэ. В этот раз Рекет исполнит как новые, так и старые произведения, и обязательно прозвучит песня Võit, клип на которую отдает дань уважения его родному району Ласнамяэ.