Дни Ласнамяэ завершит грандиозный концерт эстонских артистов(2)
Самому большому району Таллинна исполняется в этом году 29 лет. Это событие отмечается Днями Ласнамяэ, которые начались вчера и пройдут до 28 августа. В последний день состоится большой гала-концерт, где перед жителями Ласнамяэ выступят Эдуард Томан, Анне Вески и репер Рекет.
„В рамках Дней Ласнамяэ проводится несколько мероприятий, на которых жители и гости нашего района могут больше узнать о различных местах и учреждениях нашего района, а также принять участие в различных развлекательных мероприятиях. Гала-концерт будет вишенкой на праздничном торте, мы приглашаем всех жителей и гостей района вместе насладиться захватывающими выступлениями“, - сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
Вечером 28 августа парк Тондилоо станет праздничной концертной площадкой, где можно будет услышать любимые песни и насладиться концертом под открытым небом. В 18 часов вечер откроет певец и актер Эдуард Томан, в репертуаре которого итальянские песни, арии из опер и оперетт и, конечно же, музыка из известных кинофильмов. Затем перед зрителями предстанет легендарная Анне Вески, песни которой наверняка знает каждый. Завершит вечер рэпер Рекет, который всё детство прожил в Ласнамяэ. В этот раз Рекет исполнит как новые, так и старые произведения, и обязательно прозвучит песня Võit, клип на которую отдает дань уважения его родному району Ласнамяэ.
С более полной программой можно ознакомиться на сайте www.tallinn.ee/lasnamae и на странице Ласнамяэской районной управы в Facebook https://www.facebook.com/lasnamae.ru.