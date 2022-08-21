Валерии припомнили нечестную победу почти 35 лет назад

По ее словам, бывший супруг певицы Александр Шульгин посодействовал успеху Валерии на телепередаче. Он этом он лично сказал Абрамовой, которую поставили в пару с Валерией на шоу.

„Он мне сказал: „Тань, ты хорошая девочка и правда хорошо поешь. Но Валерии уже 21 год, и это ее последний шанс победить в „Утренней звезде“. У нас нет вариантов, так что прости и ни на что не рассчитывай. Мне самому жаль, что тебя с ней в пару поставили, потому что ты абсолютно достойна победы“, -— заявил Шульгин.