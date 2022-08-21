Валерии припомнили нечестную победу почти 35 лет назад(7)
Певица и актриса Татьяна Абрамова заявила, что певица Валерия нечестно стала победительницей музыкального шоу „Утренняя звезда“. Этим она поделилась со „СтарХитом“.
По ее словам, бывший супруг певицы Александр Шульгин посодействовал успеху Валерии на телепередаче. Он этом он лично сказал Абрамовой, которую поставили в пару с Валерией на шоу.
„Он мне сказал: „Тань, ты хорошая девочка и правда хорошо поешь. Но Валерии уже 21 год, и это ее последний шанс победить в „Утренней звезде“. У нас нет вариантов, так что прости и ни на что не рассчитывай. Мне самому жаль, что тебя с ней в пару поставили, потому что ты абсолютно достойна победы“, -— заявил Шульгин.
Впрочем, как сказала Абрамова, несмотря на проигрыш, члены жюри Игорь Николаев и Юрий Саульский лично похвалили ее за хорошее исполнение.
Валерия состояла в браке с продюсером Александром Шульгиным до 2002 года. В своей автобиографии „И жизнь, и слезы, и любовь“ певица призналась, как подвергалась домашнему насилию. В 2004-м певица узаконила отношения с Иосифом Пригожиным.