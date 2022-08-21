ВИДЕО | „Выхода нет“: группа „Сплин“ посвятила исполнение песни покинувшим Россию артистам

Концерт группы состоялся 20 августа, на второй день фестиваля. В начале выступления Васильев сказал зрителям, что ему „приятно видеть столько людей, в которых сохранились милосердие, сострадание, человеколюбие, которые не приемлют жестокость, насилие и убийства“.

В рамках своего сета „Сплин“, пишет „Коммерсант“, среди прочего исполнил песню „Феллини“. Музыканты записали трек вместе с группой „Би-2“, которая столкнулась с отменой нескольких концертов в России, в том числе на „Черноземе“.

Выступление „Сплина“ на фестивале завершилось песней „Выхода нет“. Ее Васильев посвятил музыкантам, покинувшим Россию „по разным причинам“:

„Позвольте на прощание сыграть песню, которую хотелось бы посвятить группам „Машина времени“, „Аквариум“, Tequilajazzz и всем другим, которым пришлось уехать из страны по разным причинам. Но мы надеемся, что наступит светлый день, когда все вернутся и мы сыграем здесь для вас в Воронеже. Потому что у нас нет другого выхода“.

Как отмечают „Осторожно, новости“, некоторые зрители пожаловались в соцсетях на высказывания Васильева, а из трансляции фестиваля удалили сет „Сплина“. Запись второго дня фестиваля в группе мероприятия во „ВКонтакте“ заканчивается сетом музыкантов „Ундервуд“. Согласно программе „Чернозема“, после них выступали Вячеслав Бутусов и „Сплин“.

„Коммерсант“ также заметил, что 21 августа посты о выступлении „Сплина“, опубликованные накануне вечером, пропали из соцсетей „Чернозема“ и некоторых СМИ.