Шоубиз
22.08.2022, 10:52

Илья Резник вспомнил об обмане Аллы Пугачевой

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Алла Пугачева
Алла Пугачева
ФОТО: Youtube

Автор хитов Аллы Пугачевой Илья Резник рассказал о том, что Примадонна обманула главу „Мосфильма“ Николая Сизова в начале своей карьеры. Ей помогал в этом ее бывший муж, кинорежиссер Александр Стефанович. Об этом Резник сообщил в программе „Центральное телевидение“.

„Живет, дескать, в Подмосковье юный композитор Борис Горбонос, он умирает от лейкемии и на прощание написал три чудесные песни, а последнее его земное желание — услышать, как их поет Алла Пугачева. Сизов чуть не разрыдался и разрешил“, — сказал композитор.

Таким образом, благодаря выдуманной истории о страдающем от рака композиторе, по словам Резника, Примадонна попала на ТВ-экран.

Добавим, что существует даже фото „Горбоноса“, в котором можно узнать саму Пугачеву.

Борис Горбонос

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