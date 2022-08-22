22.08.2022, 10:52
Илья Резник вспомнил об обмане Аллы Пугачевой(2)
ФОТО: Youtube
Автор хитов Аллы Пугачевой Илья Резник рассказал о том, что Примадонна обманула главу „Мосфильма“ Николая Сизова в начале своей карьеры. Ей помогал в этом ее бывший муж, кинорежиссер Александр Стефанович. Об этом Резник сообщил в программе „Центральное телевидение“.
„Живет, дескать, в Подмосковье юный композитор Борис Горбонос, он умирает от лейкемии и на прощание написал три чудесные песни, а последнее его земное желание — услышать, как их поет Алла Пугачева. Сизов чуть не разрыдался и разрешил“, — сказал композитор.
Таким образом, благодаря выдуманной истории о страдающем от рака композиторе, по словам Резника, Примадонна попала на ТВ-экран.
Добавим, что существует даже фото „Горбоноса“, в котором можно узнать саму Пугачеву.