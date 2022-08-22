Очередной ляп Ольги Бузовой вызвал насмешки подписчиков и лично Дмитрия Губерниева

Другие комментаторы поправили Бузову, уточнив, что, скорее всего, она имела ввиду Уильяма Шекспира. Один из пользователей сети предположил, что певица говорит о брате английского классика.

Естественно, не смог пройти мимо такого инфоповода Дмитрий Губерниев со своими старыми счетами. „Ой, моя то подруга продолжает лепить и творить! Астрид Линдгрен мы уже всю прочитали, не пора ли нам, Ольга, взяться за Уильмана нашего, Шекспира?“ — издевается журналист.