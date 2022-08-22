22.08.2022, 12:00
Очередной ляп Ольги Бузовой вызвал насмешки подписчиков и лично Дмитрия Губерниева(1)
ФОТО: Youtube
Певица Ольга Бузова в социальных сетях изменила имя английского поэта и драматурга Уильяма Шекспира.
„Как жаль, что „клятвы данные в бурю, забываются в тихую погоду“... Уильман Шекспир“, — прокомментировала артистка свое фото.
Другие комментаторы поправили Бузову, уточнив, что, скорее всего, она имела ввиду Уильяма Шекспира. Один из пользователей сети предположил, что певица говорит о брате английского классика.
Естественно, не смог пройти мимо такого инфоповода Дмитрий Губерниев со своими старыми счетами. „Ой, моя то подруга продолжает лепить и творить! Астрид Линдгрен мы уже всю прочитали, не пора ли нам, Ольга, взяться за Уильмана нашего, Шекспира?“ — издевается журналист.