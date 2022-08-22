ВИДЕО | Gangnam Style от Ельцина и „робот“ Терезы Мэй. Составлен рейтинг танцующих политиков
Зачастую главы государств и правительств используют официальные зарубежные поездки, конференции или предвыборную кампанию, чтобы продемонстрировать свои танцевальные способности — или же их отсутствие. Издание Politico, которое цитирует RusDelfi.lv, оценило танцевальные навыки политических лидеров - от лучших до самых неуклюжих.
Санна Марин
На днях 36-летняя глава правительства Финляндии Санна Марин подверглась резкой критике после того, как в сеть просочились видеоролики, на которых она бурно танцует с несколькими известными в обществе людьми.
На видео, снятом на дружеской вечеринке, можно оценить, как двигается 36-летний лидер страны. Марин, по мнению Politico, „взорвала“ танцпол превосходными движениями и энтузиазмом, и судьи считают, что она заслуживает высшей оценки, а именно 5 баллов из 5 возможных.
Некоторые финские СМИ сообщили, что люди на заднем плане в видеоролике кричат о наркотиках, что побудило одного из партнеров Марин по коалиции призвать премьер-министра пройти тест на наркотические вещества. Марин ответила на критику, сказав, что „не употребляла наркотиков и ей нечего скрывать“.
Рейтинг: *****
Тереза Мэй
Движения бывшего премьер-министра Великобритании Терезы Мэй стали широко известными после того, как она исполнила свои танцевальные па под „Dancing Queen“ группы ABBA, когда вышла на сцену на конференции партии тори в 2018 году, и затем повторила этот трюк во время поездки в Найроби.
Фирменный прием Мэй состоит из некоего „танца робота“, но она делала это уверенно — дважды, и затем даже давая в Twitter советы профессиональным исполнителям, как это делается. Politico оценивает ее движения на 3 балла из 5 за ее (предположительно) спонтанные выступления.
Рейтинг: ***
Борис Ельцин
Во время предвыборной кампании 1996 года бывший президент России Борис Ельцин, по выражению Washington Post, продемонстрировал на сцене „раннюю версию Gangnam Style“.
По мнению издания, энергичные движения рук и плечами, - все это здесь есть и поразительно похоже. Жюри оценивает танец на 3 балла из 5 возможных за инновации и возможное вдохновение для Psy на создание корейской версии, которая стала хитом 15 лет спустя.
Рейтинг: ***
Борис Джонсон
Джонсон, который вскоре покинет Даунинг-стрит после смещения с поста британского премьер-министра, был замечен на видео, снятом в конце июля во время запоздалой вечеринки, посвященной его свадьбе.
Вместе со своей женой Кэрри Борис станцевал под караоке Нила Даймонда „Sweet Carolin“, неофициальный гимн английских футбольных болельщиков Евро-2020 и, вероятно, также отдавая дань уважения полному имени Кэрри - Кэролайн. Жюри ставит ему 2 балла из 5: для первого свадебного танца все же нужно больше координации.
Рейтинг: **
Дмитрий Медведев
Бывший президент России Дмитрий Медведев получил свою минуту танцевальной славы в 2011 году, когда на YouTube было размещено видео, где он танцует на вечеринке под песню „American Boy“ российской поп-группы „Комбинация“. Можно рассмотреть, как Медведев неловко дергается из стороны в сторону и не всегда в такт машет руками. По мнению издания, танец жестковат, но это куда лучше, чем нынешние угрозы ядерным оружием всему миру.
Рейтинг: **
Эммануэль Макрон
Во время визита Эммануэля Макрона в Лагос в 2018 году легендарный певец и музыкант Феми Кути вытащил политика на сцену. Не похоже, чтобы президент Франции это предвидел, поскольку смог только неуклюже стоять, кивать, улыбаться и хлопать в ладоши.
Рейтинг: **
Дональд Трамп
Когда Дональд Трамп спустился по эскалатору Башни Трампа в 2015 году и объявил, что баллотируется на пост президента Соединенных Штатов, он, конечно же, не думал, что это потребует от него еще и участия в саудовском церемониальном танце с мечами.
Трамп не столько танцует с мечом, сколько неловко держит его, двигаясь с полным игнорированием синхронности или ритма. Жюри дает ему одно очко только за то, что он никого случайно не покалечил.
Рейтинг: *