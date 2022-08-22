ВИДЕО | Gangnam Style от Ельцина и „робот“ Терезы Мэй. Составлен рейтинг танцующих политиков

Санна Марин

На днях 36-летняя глава правительства Финляндии Санна Марин подверглась резкой критике после того, как в сеть просочились видеоролики, на которых она бурно танцует с несколькими известными в обществе людьми.

На видео, снятом на дружеской вечеринке, можно оценить, как двигается 36-летний лидер страны. Марин, по мнению Politico, „взорвала“ танцпол превосходными движениями и энтузиазмом, и судьи считают, что она заслуживает высшей оценки, а именно 5 баллов из 5 возможных.

Некоторые финские СМИ сообщили, что люди на заднем плане в видеоролике кричат о наркотиках, что побудило одного из партнеров Марин по коалиции призвать премьер-министра пройти тест на наркотические вещества. Марин ответила на критику, сказав, что „не употребляла наркотиков и ей нечего скрывать“.

Рейтинг: *****

Тереза Мэй

Движения бывшего премьер-министра Великобритании Терезы Мэй стали широко известными после того, как она исполнила свои танцевальные па под „Dancing Queen“ группы ABBA, когда вышла на сцену на конференции партии тори в 2018 году, и затем повторила этот трюк во время поездки в Найроби.

Фирменный прием Мэй состоит из некоего „танца робота“, но она делала это уверенно — дважды, и затем даже давая в Twitter советы профессиональным исполнителям, как это делается. Politico оценивает ее движения на 3 балла из 5 за ее (предположительно) спонтанные выступления.

Рейтинг: ***

Борис Ельцин

Во время предвыборной кампании 1996 года бывший президент России Борис Ельцин, по выражению Washington Post, продемонстрировал на сцене „раннюю версию Gangnam Style“.

По мнению издания, энергичные движения рук и плечами, - все это здесь есть и поразительно похоже. Жюри оценивает танец на 3 балла из 5 возможных за инновации и возможное вдохновение для Psy на создание корейской версии, которая стала хитом 15 лет спустя.

Рейтинг: ***

Борис Джонсон