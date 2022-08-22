Цискаридзе не прижился, в шоу „Сегодня вечером“ вернулась Юлия Меньшова

В последние месяцы ведущим передачи работал народный артист России Николай Цискаридзе . Причины замены ведущего Первый канал пока не уточнял.

Меньшова ранее уже работала на „Сегодня вечером“ вместе с Максимом Галкиным, который уехал из России после начала спецоперации. Проект она покинула в декабре 2019 года.