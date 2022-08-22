22.08.2022, 20:00
Цискаридзе не прижился, в шоу „Сегодня вечером“ вернулась Юлия Меньшова
ФОТО: Youtube
Актриса Юлия Меньшова вернулась на шоу „Сегодня вечером“ в качестве ведущей. Она провела выпуск программы от 20 августа, который был посвящен 80-летию со дня рождения певца Муслима Магомаева, — подмечает Gazeta.
В последние месяцы ведущим передачи работал народный артист России Николай Цискаридзе. Причины замены ведущего Первый канал пока не уточнял.
Меньшова ранее уже работала на „Сегодня вечером“ вместе с Максимом Галкиным, который уехал из России после начала спецоперации. Проект она покинула в декабре 2019 года.