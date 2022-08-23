ВИДЕО | В Варшаве Максим Галкин выступил в костюме цветов украинского флага

В комментариях поклонники поддержали Галкина и похвалили его за выступление: „Пусть аплодисменты никогда не кончаются“, „Это было фантастически! Смех до слёз, смех сквозь слёзы, смех несмотря на слёзы“, „Сотни тысяч людей, говорящих на том же языке, что и Максим Галкин, аплодируют не только его выдающемуся таланту, но и настоящим человеческим качествам“...