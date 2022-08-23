23.08.2022, 12:00
ВИДЕО | В Варшаве Максим Галкин выступил в костюме цветов украинского флага(17)
ФОТО: Youtube
Юморист Максим Галкин провел сольный концерт в Варшаве и поделился небольшим роликом с выступления в Instagram. На сцену он вышел в сине-желтом костюме. И неудивительно: в Польше сейчас находится, наверное, больше всего украинских беженцев.
„Спасибо моим зрителям в Варшаве! Получил от вас заряд невероятной энергии!“ — написал шоумен в личном блоге.
В комментариях поклонники поддержали Галкина и похвалили его за выступление: „Пусть аплодисменты никогда не кончаются“, „Это было фантастически! Смех до слёз, смех сквозь слёзы, смех несмотря на слёзы“, „Сотни тысяч людей, говорящих на том же языке, что и Максим Галкин, аплодируют не только его выдающемуся таланту, но и настоящим человеческим качествам“...