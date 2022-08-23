„Красота внешняя не бывает без красоты внутренней“: состоялся вечер „Женщина как вдохновение“

В этот раз гостьей вечера была певица, музыкальный критик, переводчик Хеле-Май Пообус. Она поделилась увлекательными историями о женщинах, повлиявших на творчество великих композиторов, о том, создание каких бессмертных музыкальных шедевров было вдохновлено Женщиной.

Другим гостем стал актёр театра и кино Александр Ивашкевич. В прошлом году в представительстве Nanoasia и Bellapierre с большим успехом прошел его мастер-класс по фотографии. Кроме того, он известен как большой поклонник и знаток музыки и даже записал альбом, продюсером которого является Хеле-Май Пообус.

Гости вечера слушали много музыки, посвященной каждой истории, наслаждались шампанским и клубникой и участвовали в розыгрыше призов.

„Красота внешняя не бывает без красоты внутренней. Поэтому мы считаем, что нашей миссией является не только представление чистой и безопасной косметики, но также и предоставление возможностей отдохнуть душой, узнать для себя что-то новое, вдохновиться. Чем больше мы предлагаем тем и встреч, где человек может обратиться к себе и своей душе ,тем светлее будет мир вокруг нас“, — делится с нами своими мыслями представитель брендов Оксана Эрради.