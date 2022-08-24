ВИДЕО | Анфиса Чехова переехала в США
Телеведущая Анфиса Чехова переехала в американский город Хьюстон. Об этом она сообщила в своем Instagram, опубликовав кадр во время прогулки на улице.
Звезда намерена жить в США около месяца. Ранее она заинтриговала поклонников, когда рассказала в личном блоге, что на время переезжает из Москвы. Она предложила подписчикам угадать локацию, в которую она отправилась.
Телеведущая намекнула, что местом назначения стала другая страна. Среди вариантов подписчиков самыми популярными оказались Турция, Италия, Бали и США.
Ранее Чехова несколько месяцев провела на Бали. Позже телеведущая вернулась в Россию, однако решила снова уехать, поскольку считает, что ей необходима смена локаций. И уже через пару дней оказалась в Далласе.
А поклонники продолжают гадать, где зарабатывает такие деньги ведущая, последний выпуск программы которой вышел 13 лет назад.