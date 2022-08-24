Шоубиз
24.08.2022, 12:00

ВИДЕО | Анфиса Чехова переехала в США

 
Анфиса Чехова
Анфиса Чехова
ФОТО: Youtube

Телеведущая Анфиса Чехова переехала в американский город Хьюстон. Об этом она сообщила в своем Instagram, опубликовав кадр во время прогулки на улице.

Звезда намерена жить в США около месяца. Ранее она заинтриговала поклонников, когда рассказала в личном блоге, что на время переезжает из Москвы. Она предложила подписчикам угадать локацию, в которую она отправилась.

Телеведущая намекнула, что местом назначения стала другая страна. Среди вариантов подписчиков самыми популярными оказались Турция, Италия, Бали и США.

Ранее Чехова несколько месяцев провела на Бали. Позже телеведущая вернулась в Россию, однако решила снова уехать, поскольку считает, что ей необходима смена локаций. И уже через пару дней оказалась в Далласе.

А поклонники продолжают гадать, где зарабатывает такие деньги ведущая, последний выпуск программы которой вышел 13 лет назад.

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