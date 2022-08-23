Сильвестр Сталлоне променял жену на собаку(1)
Актер Сильвестр Сталлоне „перекрыл“ изображение своей жены Дженнифер Флавин на плече татуировкой бульмастифа Буткуса, умершего несколько лет назад, пишет Daily Mail.
Как рассказала представитель актера, он хотел обновить татуировку с Флавин, которую носит уже почти четверть века, однако изображение вышло неудачным и мастеру пришлось перекрыть ее картинкой с собакой.
Слухи о проблемах в паре подогрела не только новость о новой татуировке Сталлоне. Флавин опубликовала в соцсетях фотографию с тремя дочерьми, которую подписала „Остальное не важно. Четверо из нас навсегда“. Представитель Сталлоне заявил, что он любит свою семью и в настоящее время пара снимает совместное реалити-шоу, от дальнейших комментариев актер воздержался.
Впервые Сталлоне и Флавин встретились в 1988 году, вскоре после того, как распался его недолгий второй брак с Бриджит Нильсен.