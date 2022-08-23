Сильвестр Сталлоне променял жену на собаку

Как рассказала представитель актера, он хотел обновить татуировку с Флавин, которую носит уже почти четверть века, однако изображение вышло неудачным и мастеру пришлось перекрыть ее картинкой с собакой.

Слухи о проблемах в паре подогрела не только новость о новой татуировке Сталлоне. Флавин опубликовала в соцсетях фотографию с тремя дочерьми, которую подписала „Остальное не важно. Четверо из нас навсегда“. Представитель Сталлоне заявил, что он любит свою семью и в настоящее время пара снимает совместное реалити-шоу, от дальнейших комментариев актер воздержался.

Впервые Сталлоне и Флавин встретились в 1988 году, вскоре после того, как распался его недолгий второй брак с Бриджит Нильсен.