Шоубиз
23.08.2022, 17:00

Сильвестр Сталлоне променял жену на собаку

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Sylvester Stallone
Sylvester Stallone
ФОТО: Joel C Ryan | Invision

Актер Сильвестр Сталлоне „перекрыл“ изображение своей жены Дженнифер Флавин на плече татуировкой бульмастифа Буткуса, умершего несколько лет назад, пишет Daily Mail.

Как рассказала представитель актера, он хотел обновить татуировку с Флавин, которую носит уже почти четверть века, однако изображение вышло неудачным и мастеру пришлось перекрыть ее картинкой с собакой.

Слухи о проблемах в паре подогрела не только новость о новой татуировке Сталлоне. Флавин опубликовала в соцсетях фотографию с тремя дочерьми, которую подписала „Остальное не важно. Четверо из нас навсегда“. Представитель Сталлоне заявил, что он любит свою семью и в настоящее время пара снимает совместное реалити-шоу, от дальнейших комментариев актер воздержался.

Впервые Сталлоне и Флавин встретились в 1988 году, вскоре после того, как распался его недолгий второй брак с Бриджит Нильсен.

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