Мероприятие для всех возрастов: в Ласнамяэ снова бесплатно покажут кино. Программа включает три фильма

Также впервые будет проведена детская программа с просмотром мультфильмов и мастерскими. Цель ЛаснаКино – показать разнообразие Ласнамяэ, познакомить горожан с Ласнамяэ как местом необычных культурных событий, а также с интересными кинолентами, снятыми немецкими режиссерами. Мероприятие начнется в 12-00 и продолжится до 21-00. Посетителей помимо просмотра фильмов ждет увлекательная викторина с призами, а самых маленьких зрителей - мастер-классы, направленные на развитие творческих способностей с помощью различных веселых занятий. Организаторы предлагают 50 сидячих мест. При желании, возьмите свой стул, табурет, плед, корзинку для пикника. Для большего удобства рекомендуется одеваться по погоде. В случае дождливой погоды стоит брать плащи и накидки, но не зонтики, чтобы не мешать смотреть на экран. Программа мероприятия 12-00 ЛаснаКино Детская программа - мультфильмы и мастерские 14-00 Открытие мероприятия 14-30 Хайди, 2015, Германия, Швейцария, семейный фильм 16-30 Киновикторина 17-00 Почему мы креативны? 2018, Германия, документальный фильм 18-30 Стефан Цвейг: прощание с Европой, 2016, Германия, Франция, драма

„Во время ЛаснаКино стараемся удивлять зрителей – показывать фильмы, которые заставляют задуматься, погрустить, позволяют узнавать новое. Вы не увидите на ЛаснаКино фильм ужасов или блокбастер. Мы, скорее, показываем авторское кино, кино, рассчитанное на думающего зрителя. Показ в конце августа не станет исключением.



Во-первых, в этот раз впервые предложим программу для совсем маленьких зрителей (3-7 лет). В сотрудничестве с Балтийской школой кино и медиа Таллиннского университета будут проведены два мастер-класса, во время которых дети смогут посмотреть мультфильм, создать свою анимацию и порисовать. В мультфильмах нет диалогов, только музыкальное сопровождение, и их легко смотреть малышам. Это отличная возможность для родителей провести время вместе с ребенком.



Затем будет продемонстрирован фильм „Хайди“. По моему мнению, это один из немногих фильмов, которые можно посмотреть с детьми. Фильм очень добрый, в фильме много красивых пейзажей и музыки. Фильм не просто рассказывает историю девочки, которая живёт в деревушке с дедушкой, он показывает нам, что такое свобода, любовь, дружба, забота о близких людях.



Следующий фильм – документальная кинолента „Почему мы креативны?“. Поразительно то, что режиссер Герман Васке снимал его целых 30 лет, путешествуя по миру и задавая невероятным, талантливым, выдающимся людям один и тот же вопрос – почему они, собственно, креативны. Фильм очень динамичный, одно интервью сменяется другим, и только успевай следить за мыслями и рассуждениями людей, добившихся успеха в той или иной области.



Закончим наш кинодень фильмом „Стефан Цвейг: Прощание с Европой“. Это фильм про известного австрийского писателя еврейского происхождения, который был вынужден уехать из Европы из-за прихода к власти Гитлера. Писатель поочередно посещает Нью-Йорк, Буэнос-Айрес, Рио-де-Жанейро. Режиссер фильма Мария Шрадер очень деликатно показала чувства и переживания главного героя“.



Мероприятие поддерживает Посольство Германии в Эстонии.