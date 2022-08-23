ФОТО | Болезнь или имидж? Лайма Вайкуле удивила короткой прической

В конце весны 2022 года стали ходить слухи о том, что 68-летняя артистка снова борется с раком. Онкология вернулась к ней спустя тридцать лет. Страшный диагноз поставили еще в 1991 году в Америке. После химиотерапии и хирургического вмешательства звезде давали всего 20% на то, что она сможет победить болезнь. И она смогла.

Говорили разное: ситуация настолько плоха, что певица находится в лежачем состоянии и практически не встает с кровати; вновь уехала лечиться в США. А кто-то даже связал поездку Аллы Пугачевой в Юрмалу с тем, что Примадонна решила навестить близкую подругу.

В последнее время исполнительница всеми любимых хитов выходила на сцену в парике. А через время она опубликовала в своем блоге фото, на которых предстала в платке и шляпе с широкими полями.

После этих фото все вновь заговорили о возможном рецидиве, а недавно артистка приехала на премьеру нового фильма Кирилла Серебренникова „Жена Чайковского“ в Риге. Там собрались многие представители российского шоу-бизнеса: Михаил Зыгарь, Алла Пугачева и другие. Правда, Алла Борисовна обошла стороной красную дорожку и постаралась незамеченной проскочить мимо фотографов, но и она и ее подруга Вайкуле в объективы все же попали.

Артистка поразила всех своим новым имиджем: вместо парика у нее на голове была смелая прическа „ежик“. Улыбающаяся Лайма прошла по улице от машины в свободном летнем костюме, а затем скрылась в фойе театра.

Такое появление звезды породило еще больше слухов и обсуждений в Сети. Некоторые предположили: такая прическа связана с тем, что латвийская звезда все-таки прошла курс химиотерапии, из-за которого и лишилась волос, а кто-то посчитал, что певица просто решила сменить образ, ведь для нее это не редкость.