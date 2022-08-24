„Приставили к щеке пистолет“: вдова Градского рассказала об ограблении

Ограбление произошло 16 января 2022 года. Вдова мэтра потеряла порядка 100 млн рублей (1,7 млн евро). Нападение совершили четверо граждан Таджикистана, один из них задержан, троих разыскивает полиция.

Коташенко рассказала, что преступники тщательно продумали схему ограбления. Для начала они устроили „автоподставу“. Когда она покинула машину, чтобы понять масштабы ущерба, злоумышленники схватили ее, избили, и, угрожая пистолетом, посадили на заднее сидение автомобиля.

„Приставили к щеке пистолет с такой силой, что остался синяк. Обещали убить меня и детей, если не отдам деньги“, — пояснила вдова Градского.

С места ДТП они направились в коттеджный поселок Новоглаголево, в котором Коташенко проживала с двумя сыновьями. Охрана на въезде без проблем пропустила знакомую машину.

Женщина уточнила, что, повинуясь угрозам, провела преступников в дом, из которого заблаговременно была удалена прислуга: по дороге в поселок она позвонила своим работникам и попросила их временно покинуть коттедж.

Вместе с ней злоумышленники поднялись на второй этаж. Коташенко отдала им все деньги, которые хранились у нее дома: 290 тыс. евро, 290 тыс. долларов и 57 млн рублей (по курсу — ещё почти 1 млн евро). После этого она отвезла грабителей на Киевское шоссе, где их уже ждал сообщник на белом „Мерседесе“.

В последний момент преступники вернули ей 5 млн рублей (85 тыс. евро).