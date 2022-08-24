После поддержки группой „Сплин“ уехавших из России артистов концерты сали отменять и ей

На вопрос о причинах отмены выступления лидер группы Александр Васильев ответил кратко: „И так все понятно“.

Ранее общественная организация „Офицеры России“, известная своими доносами на „врагов народа“, обратилась к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой проверить высказывания Александра Васильева на фестивале „Чернозёем“, где Васильев посвятил покинувшим Россию артистам песню „Выхода нет“. „В эти черные ночи даже мажорные песни звучат печально“, — сказал музыкант.

Из трансляции фестиваля в соцсетях сет с выступлением коллектива был удален.