Шоубиз
24.08.2022, 14:00

После поддержки группой „Сплин“ уехавших из России артистов концерты сали отменять и ей

 
"Сплин"
"Сплин"
ФОТО: Youtube

Концерт группы „Сплин“ в рамках фестиваля „Музыка с сильным характером“ 26 августа на одном из московских стадионов будет отменен, сообщает „Коммерсант“.

На вопрос о причинах отмены выступления лидер группы Александр Васильев ответил кратко: „И так все понятно“.

Ранее общественная организация „Офицеры России“, известная своими доносами на „врагов народа“, обратилась к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой проверить высказывания Александра Васильева на фестивале „Чернозёем“, где Васильев посвятил покинувшим Россию артистам песню „Выхода нет“. „В эти черные ночи даже мажорные песни звучат печально“, — сказал музыкант.

Из трансляции фестиваля в соцсетях сет с выступлением коллектива был удален.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии