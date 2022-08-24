Tопчик
24.08.2022, 14:13

Снова скандал! Друзья Санны Марин сняли откровенное разоблачительное видео в ее офисе

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Санна Марин
Санна Марин
ФОТО: RONI REKOMAA | Scanpix

Скандалы вокруг премьер-министра Финляндии Санны Марин не думают затихать. Теперь в СМИ попало видео, на котором гости Марин позируют в резиденции премьер-министра, почти обнажив грудь. Премьер-министр заявила, что видео действительно было снято в ее офисе, и выразила сожаление по поводу его существования.

Премьер-министру Марин пришлось сегодня снова выступить перед СМИ, чтобы прокомментировать просочившееся видео. На этот раз это видео снято в офисе премьер-министра в Кесяранте, известном как официальная резиденция. Марин пользуется комнатой, когда участвует в заседаниях Европейского совета в режиме онлайн или проводит двусторонние видеовстречи с лидерами разных стран. На видео двое из гостей Марин позируют с поднятыми рубашками так, что их грудь почти видна, один из них держит большой белый значок с надписью „Финляндия“. Видно, что гости обмениваются поцелуями.

Журналисты попросили Марин прокомментировать видео. „Я видела это сегодня утром. Да, видео снято в Кесяранте, в воскресенье после Ruisrock, когда у меня гостили друзья“, - прокомментировала Санна Марин. Ruisrock - это большой фестиваль, который проходил в Турку 8-10 июля этого года.

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