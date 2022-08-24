Снова скандал! Друзья Санны Марин сняли откровенное разоблачительное видео в ее офисе

Премьер-министру Марин пришлось сегодня снова выступить перед СМИ, чтобы прокомментировать просочившееся видео. На этот раз это видео снято в офисе премьер-министра в Кесяранте, известном как официальная резиденция. Марин пользуется комнатой, когда участвует в заседаниях Европейского совета в режиме онлайн или проводит двусторонние видеовстречи с лидерами разных стран. На видео двое из гостей Марин позируют с поднятыми рубашками так, что их грудь почти видна, один из них держит большой белый значок с надписью „Финляндия“. Видно, что гости обмениваются поцелуями.