Новый сезон в Русском театре начался с гимна бунтарской природе

Эта история о каждом из нас: с долей сказки, без которой не может обойтись даже самое материалистично настроенное, суровое и суетное нынешнее время. „Это то самое обыкновенное чудо, которым сегодня является театр“, - заявила директор Русского театра Светлана Янчек.

По словам режиссера спектакля „Обыкновенное чудо“ Сергея Голомазова, цитировать произведение Марка Захарова, которое было снято 40 лет назад, он сначала испугался, но через какое-то время вместе с актерами и творческой группой спектакля задался вопросом, зачем этого бояться. „Это было снято в другую эпоху, когда были совершенно другие ценности, так почему бы на основе своих размышлений не признаться в любви тому времени, этому произведению, этому мастеру, этим героям, и, в первую очередь, Евгению Шварцу“, - заявил Голомазов во время пресс-конференции, посвященной открытию театрального сезона. Также, по словам режиссера, спектакль „Обыкновенное чудо“ - это гимн бунтарской природе, творческому своеволию, противостоянию предначертанности. „В созидательности этого бунтарства у нас и получается спектакль“, - признался Голомазов.

Премьера постановки пройдет в пятницу, 26 августа, и, по признанию Светланы Янчек, билеты на первые два спектакля практически распроданы.

В наступающем сезоне театра ожидаются 8 постановок и более 10 проектов. На большой сцене будет показан спектакль Артема Гареева „Август. Графство Осейдж“. Каждая работа Гареева вызывает огромный интерес и полемику, поэтому очередную премьеру в театре очень ждут.

Впервые на русском языке будет поставлена пьеса современной латышской писательницы Расы Багавичуте-Пеце „Мальчик, который видел в темноте“. Две ее пьесы уже второй сезон с успехом играют в Vaba Lava. Спектакль в Русском театре ставит Андрес Попов, ученик прославленного петербургского режиссера Льва Эренбурга. Примечательно, что пьеса, по которой будет поставлен этот спектакль, впервые зазвучит на русском языке.