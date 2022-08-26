Новый сезон в Русском театре начался с гимна бунтарской природе(2)
На этой неделе в Русском театре Эстонии стартует юбилейный, 75-й сезон. Откроет его спектакль по мотивам одной из самых известных пьес Евгения Шварца „Обыкновенное чудо“.
Эта история о каждом из нас: с долей сказки, без которой не может обойтись даже самое материалистично настроенное, суровое и суетное нынешнее время. „Это то самое обыкновенное чудо, которым сегодня является театр“, - заявила директор Русского театра Светлана Янчек.
По словам режиссера спектакля „Обыкновенное чудо“ Сергея Голомазова, цитировать произведение Марка Захарова, которое было снято 40 лет назад, он сначала испугался, но через какое-то время вместе с актерами и творческой группой спектакля задался вопросом, зачем этого бояться. „Это было снято в другую эпоху, когда были совершенно другие ценности, так почему бы на основе своих размышлений не признаться в любви тому времени, этому произведению, этому мастеру, этим героям, и, в первую очередь, Евгению Шварцу“, - заявил Голомазов во время пресс-конференции, посвященной открытию театрального сезона. Также, по словам режиссера, спектакль „Обыкновенное чудо“ - это гимн бунтарской природе, творческому своеволию, противостоянию предначертанности. „В созидательности этого бунтарства у нас и получается спектакль“, - признался Голомазов.
Премьера постановки пройдет в пятницу, 26 августа, и, по признанию Светланы Янчек, билеты на первые два спектакля практически распроданы.
В наступающем сезоне театра ожидаются 8 постановок и более 10 проектов. На большой сцене будет показан спектакль Артема Гареева „Август. Графство Осейдж“. Каждая работа Гареева вызывает огромный интерес и полемику, поэтому очередную премьеру в театре очень ждут.
Впервые на русском языке будет поставлена пьеса современной латышской писательницы Расы Багавичуте-Пеце „Мальчик, который видел в темноте“. Две ее пьесы уже второй сезон с успехом играют в Vaba Lava. Спектакль в Русском театре ставит Андрес Попов, ученик прославленного петербургского режиссера Льва Эренбурга. Примечательно, что пьеса, по которой будет поставлен этот спектакль, впервые зазвучит на русском языке.
После традиционных рождественских мероприятий для самых юных зрителей, в новый, 2023 год, театр шагнет с постановкой Юлии Ауг „Императорский безумец“ - проект, который задумал художественный руководитель Русского театра Филипп Лось, и который, по словам Светланы Янчек, является современным и свежим прочтением романа Яана Кросса.
На малой сцене будет выпущена комедия самого играемого канадского драматурга Нормана Фостера и актуальная финская пьеса Тумаса Янссона „На привязи“, которую поставит молодой режиссер Дмитрий Петренко из Лиепая.
Завершит сезон летний проект по произведениям Николая Гоголя, „Вечера на хуторе близ Диканьки“, который Русский театр сыграет в Эстонском музее под открытым небом. Герои великого русского писателя, которого взрастила Украина, обретут сценическую жизнь в пространстве этнографического музея Эстонии. „Гоголь, возможно, та „фигура согласия“, которая напомнит, что у человечества есть общие базовые гуманные ценности и очень важно их сохранить“, - рассказала Светлана Янчек.
В середине сентября состоится открытие третьей площадки Русского театра – сцены Ring. Новая экспериментальная сцена будет расположена в бывшем помещении клуба Teater. Главное предназначение уникальной новой площадки состоит в том, что она будет использоваться для проектов независимых театров и компаний, а также для специальных встреч и общения людей Русского театра и зрителей. Куратором круга чтений и интерактивных занятий выступит известная эстонской публике режиссер Полина Стружкова. „Новая площадка станет своеобразным круглым столом Короля Артура, где все на равных. Особенно мы заинтересованы в самых юных зрителях и темах, которые их волнуют“, - заявила Стружкова.
Символично, что пресс-конференция состоялась в среду, 24 августа, спустя ровно полгода с начала войны в Украине. По словам Стружковой, работа в театре помогает ментально справляться с тем, что происходит, поэтому театр сегодня нужен как никогда.
Подробную информацию о предстоящих спектаклях вы можете найти на сайте Русского театра.