Борис Гребенщиков сдает 3-комнатную квартиру в центре Петербурга

„Сдается удивительная квартира в центре Петербурга“, — заявил Гребенщиков. Жилье расположено на Гончарской улице. „Метраж 130 метров. Этаж 5, лифт. Квартира после капремонта. Большая кухня, просторная ванная с гидромассажем. 3 комнаты + балкон“, — отметил певец.

Вопросами съема квартиры занимается сын артиста Глеб. По данным „Фонтанки“, проживание стоит около 1500 евро в месяц. Со слов Гребенщикова-младшего, квартира сдается из-за того, что лидер группы „Аквариум“ находится не в России.