Названы российские гонорары Максима Галкина и других артистов-эмигрантов

Гонорар группы „Би-2“ оценили в €100 тыс., Валерий Меладзе и София Ротару зарабатывали по €80 тыс. за одно мероприятие. На €10 тыс. больше получала украинская певица Светлана Лобода, которая сейчас переехала в Ригу. Иван Ургант оценивал свои услуги в России в €75 тыс., по €60 тыс. получали украинский певец Макс Барских и переехавшая в США группа Little Big. Сейчас, говорят, несостоявшиеся участники „Евровидения“ могут только мечтать о таких гонорарах, выступая в барах за 500 долларов.