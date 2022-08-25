Умер актер Максим Пинскер(3)
Российский актер Максим Пинскер умер в Москве на 59-м году жизни. Как сообщила его бывшая супруга Ирина Пинскер, актер скончался в больнице. Точная причина смерти будет установлена после вскрытия.
Позже сын артиста раскрыл наиболее вероятную причину смерти. Несколько дней назад Пинскер вернулся со съемок в Калуге в плохом состоянии: не мог ходить и жаловался на боли в ноге. Его близкие вызвали скорую. Медики выяснили, что инфекция попала в спинной мозг, из-за чего произошло заражение крови, после этого у мужчины остановилось дыхание.
Максим Пинскер родился в 1964 году в Москве. В 1992-м он окончил Школу-студию МХАТ, после служил в Театре Маяковского. Он наиболее известен по ролям в сериалах „Час Волкова“, „Интерны“, „Колл-центр“, „Возмездие“, „Молодые и злые“, фильмах „Дурак“, „Тяжеловес“, „Удача напрокат“, „Родные“ и других.