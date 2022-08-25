Умер актер Максим Пинскер

Позже сын артиста раскрыл наиболее вероятную причину смерти. Несколько дней назад Пинскер вернулся со съемок в Калуге в плохом состоянии: не мог ходить и жаловался на боли в ноге. Его близкие вызвали скорую. Медики выяснили, что инфекция попала в спинной мозг, из-за чего произошло заражение крови, после этого у мужчины остановилось дыхание.