Шоубиз
26.08.2022, 13:17

ГОРЯЧИЕ СНИМКИ | Супермодель Кармен Педару отдыхает на пляже со своим мужем-спортсменом

 
KARMEN PEDARU
KARMEN PEDARU
ФОТО: Erki Pärnaku | Õhtuleht

Одна из самых известных супермоделей Эстонии Кармен Педару сумела вырваться из своего напряженного графика, чтобы отправиться в Японию, где живет и работает ее новый муж.

С конца 2019 года 32-летняя модель состоит в отношениях с гандболистом Денером Яанимаа. Их история любви стала известна благодаря многочисленным постам в Instagram. Однако, поскольку они очень успешные молодые люди, чья карьера связана с разъездами, бывали периоды, когда они не могли проводить много времени вместе.

Поэтому отрадно видеть, что Педару и Яанимаа сейчас проводят время вместе в Японии, где гандболист зарабатывает на жизнь с осени прошлого года. Этой весной Яанимаа продлил контракт еще на два года, а это значит, что жизнь Педару будет связана со страной восходящего солнца еще некоторое время.

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