ГОРЯЧИЕ СНИМКИ | Супермодель Кармен Педару отдыхает на пляже со своим мужем-спортсменом

С конца 2019 года 32-летняя модель состоит в отношениях с гандболистом Денером Яанимаа. Их история любви стала известна благодаря многочисленным постам в Instagram. Однако, поскольку они очень успешные молодые люди, чья карьера связана с разъездами, бывали периоды, когда они не могли проводить много времени вместе.

Поэтому отрадно видеть, что Педару и Яанимаа сейчас проводят время вместе в Японии, где гандболист зарабатывает на жизнь с осени прошлого года. Этой весной Яанимаа продлил контракт еще на два года, а это значит, что жизнь Педару будет связана со страной восходящего солнца еще некоторое время.