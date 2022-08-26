26.08.2022, 13:17
ГОРЯЧИЕ СНИМКИ | Супермодель Кармен Педару отдыхает на пляже со своим мужем-спортсменом
ФОТО: | Õhtuleht
Одна из самых известных супермоделей Эстонии Кармен Педару сумела вырваться из своего напряженного графика, чтобы отправиться в Японию, где живет и работает ее новый муж.
С конца 2019 года 32-летняя модель состоит в отношениях с гандболистом Денером Яанимаа. Их история любви стала известна благодаря многочисленным постам в Instagram. Однако, поскольку они очень успешные молодые люди, чья карьера связана с разъездами, бывали периоды, когда они не могли проводить много времени вместе.