Волочкова проиграла суд соседке из группы „Стрелки“

В августе прошлого года в чате соседей подмосковного поселка Николо-Урюпино появилась видеозапись, на которой Волочкова справляет нужду под елкой у себя на участке. После этого артистка несколько раз оскорбила Любомскую, которая живет по соседству, в эфире телепрограмм.