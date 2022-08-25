Волочкова проиграла суд соседке из группы „Стрелки“(4)
Бывшая вокалистка группы „Стрелки“ Екатерина Любомская выиграла суд против балерины Анастасии Волочковой по делу об оскорблении. Об этом сообщает „МК“.
В августе прошлого года в чате соседей подмосковного поселка Николо-Урюпино появилась видеозапись, на которой Волочкова справляет нужду под елкой у себя на участке. После этого артистка несколько раз оскорбила Любомскую, которая живет по соседству, в эфире телепрограмм.
Суд обязал Волочкову выплатить Любомской компенсацию в размере 200 тыс. рублей (3300 евро). Но заплатит артистка в полтора раза больше: она обязана возместить выигравшей стороне судебные издержки. „Я никого не унизила и не оскорбила. Я высказала свое мнение о человеке. Теперь я включу Волочкову — подаю встречный иск“, — прокомментировала решение суда балерина.