Шоубиз
25.08.2022, 16:21

Сильвестр Сталлоне все же разводится

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Actor Sylvester Stallone and his wife Jennifer Flavin arrive at the Vanity Fair Oscar Party in Beverly Hills
Actor Sylvester Stallone and his wife Jennifer Flavin arrive at the Vanity Fair Oscar Party in Beverly Hills
ФОТО: DANNY MOLOSHOK | REUTERS

Супруга Сильвестра Сталлоне, бывшая фотомодель Дженнифер Флавин, подала на развод после 25 лет брака, пишет издание TMZ со ссылкой на судебные документы. В них также указывается причина развода.

Заявка на бракоразводный процесс была подана в суд штата Флорида 19 августа. Флавин обвиняет мужа в преднамеренной растрате общих сбережений супругов. Женщина указала, что негативно повлияло на состояние семейного бюджета.

Флавин требует материальной компенсации растраченных средств, а также хочет добиться судебного предписания, которое запретит актеру распоряжаться их совместным имуществом.

После развода Флавин рассчитывает получить эксклюзивные права на их дом в Палм-Бич.

До этого Сильвестр Сталлоне перебил изображение жены на плече татуировкой собаки. Слухи о проблемах в паре подогрела не только новость о новой татуировке Сталлоне. Флавин опубликовала в соцсетях фотографию с тремя дочерьми, которую подписала „Остальное не важно. Четверо из нас навсегда“. Представитель Сталлоне заявил, что он любит свою семью и в настоящее время пара снимает совместное реалити-шоу, от дальнейших комментариев актер воздержался.

В СМИ также распространялись сведения, что разлад в семье произошел из-за нового ротвейлера по кличке Дуайт. Флавин не хотела заводить другого питомца после смерти их собаки, в то время как Сталлоне хотел завести пса для защиты. „Мы не прекращали отношения из-за такого тривиального спора“, — заявил Сталлоне.

Также актер объяснил, что причиной развода стал тот факт, что звезды пошли „в разных направлениях“. Он рассказал, что относится с уважением к бывшей возлюбленной и назвал ее „удивительной женщиной“.

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