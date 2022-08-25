Сильвестр Сталлоне все же разводится

Заявка на бракоразводный процесс была подана в суд штата Флорида 19 августа. Флавин обвиняет мужа в преднамеренной растрате общих сбережений супругов. Женщина указала, что негативно повлияло на состояние семейного бюджета.

Флавин требует материальной компенсации растраченных средств, а также хочет добиться судебного предписания, которое запретит актеру распоряжаться их совместным имуществом.

После развода Флавин рассчитывает получить эксклюзивные права на их дом в Палм-Бич.

До этого Сильвестр Сталлоне перебил изображение жены на плече татуировкой собаки. Слухи о проблемах в паре подогрела не только новость о новой татуировке Сталлоне. Флавин опубликовала в соцсетях фотографию с тремя дочерьми, которую подписала „Остальное не важно. Четверо из нас навсегда“. Представитель Сталлоне заявил, что он любит свою семью и в настоящее время пара снимает совместное реалити-шоу, от дальнейших комментариев актер воздержался.

В СМИ также распространялись сведения, что разлад в семье произошел из-за нового ротвейлера по кличке Дуайт. Флавин не хотела заводить другого питомца после смерти их собаки, в то время как Сталлоне хотел завести пса для защиты. „Мы не прекращали отношения из-за такого тривиального спора“, — заявил Сталлоне.

Также актер объяснил, что причиной развода стал тот факт, что звезды пошли „в разных направлениях“. Он рассказал, что относится с уважением к бывшей возлюбленной и назвал ее „удивительной женщиной“.