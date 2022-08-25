25.08.2022, 17:00
Моргенштерн выступит в Таллинне 23 сентября(7)
ФОТО: MJproduction
Моргенштерна называют „чертовым гением“ и „плохим парнем рэпа“. Артист завоевал несколько экстравагантных титулов, таких как „Женщина года“ и „Человек года 2020“, но продолжает оставаться одним из самых популярных рэперов России — даже при том, что покинул её более полугода назад.
В Таллинне Моргенштерн выступит на сцене MJCLUB — и этот концерт обещает быть одним из самых мощных и громких в городе в этом году!
Билеты и более подробная информация https://mjproduction.ee/