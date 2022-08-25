25.08.2022, 19:58
Онколог допустил у Лаймы Вайкуле появление нового вида рака(3)
ФОТО: Youtube
Медик Михаил Кутушов заявил „Пятому каналу“, что изменения во внешности певицы Лаймы Вайкуле могут быть связаны с появлением у артистки нового рака.
„Да, конечно, может быть, что этот рак и вернулся. Но скорее всего, это новый вид рака. Рецидив рака бывает также возможен, но это казуистика уже. Обычно если рецидива не было в течение пяти лет, значит, человек вылечен“, — сказал он.
Несколько дней назад появились свежие снимки Лаймы Вайкуле с премьеры спектакля Кирилла Серебренникова в Латвии. Певица сделала себе стрижку под „ежик“ и поправилась. Сама артистка никак не комментировала появившиеся предположения о рецидиве или появлении у нее „нового вида рака“.
В начале 90-х Вайкуле диагностировали рак молочной железы.