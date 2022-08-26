26.08.2022, 10:45
„Держится“: дочь тяжелобольной Маргариты Тереховой рассказала о состоянии матери
ФОТО: Youtube
Вчера Маргарите Тереховой исполнилось 80 лет. Но никаких пышных торжество по этому поводу не было: более 10 лет актриса борется с болезнью Альцгеймера. Иногда её дочь Анна Терехова сообщает в СМИ о состоянии матери и не даёт её забыть.
„Держится. Многое понимает, у нее осознанный взгляд. Отвечает на вопросы, хотя односложно. Слушает музыку. Иногда очень внимательно смотрит телевизор, когда там показывают спектакли - она смотрит, как играют актеры“ — рассказала Анна Терехова „КП“.
А в Инстаграм Анна выложила старое фото матери (нынешние зрителям лучше не видеть) и пригласила на юбилейную ретроспективу, которая началась в одном из московских кинотеатров.