„Держится“: дочь тяжелобольной Маргариты Тереховой рассказала о состоянии матери

Вчера Маргарите Тереховой исполнилось 80 лет. Но никаких пышных торжество по этому поводу не было: более 10 лет актриса борется с болезнью Альцгеймера. Иногда её дочь Анна Терехова сообщает в СМИ о состоянии матери и не даёт её забыть.