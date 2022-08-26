Светлана Светличная вновь попала в больницу

Как сообщил сын звезды „Бриллиантовой руки“, актриса находится в клинике в профилактических целях. „Чувствует себя нормально, скоро выписывается. Все у нее в порядке. Меня туда не пускают, я туда один раз ездил, Ольгу пускают, мою жену“, — поделился Ивашов. Он отметил, что мать находится в неплохих условиях: усиленное питание, сиделка и прогулки. Сын актрисы добавил, что ей не делают уколы.