Два фильма трилогии про аптекаря Мельхиора одновременно лидируют по числу просмотров

Фильм „Аптекарь Мельхиор. Призрак“ на премьерном уик-энде привлек в кино 20 181 человек и стал самым популярным фильмом выходных.

Вышедшую 15 апреля первую часть кинотрилогии „Аптекарь Мельхиор“ в общей сложности уже посмотрели в кино 125 557 раз, что является одним из лучших результатов в истории эстонского кинематографа.

Продюсер Танель Таттер сказал, что команда пошла на амбициозный и рискованный шаг, в течение одного календарного года решив выпустить в широкий прокат все части трилогии: „Составляя планы, мы не могли прогнозировать, что из-за высокого интереса со стороны зрителей первый фильм задержится в прокате до выхода второй части и что два фильма могут одновременно лидировать по числу просмотров. Несмотря на жаркую погоду и мероприятия в честь Дня восстановления независимости на прошедших выходных обе идущие в кино части „Аптекаря Мельхиора“ не могли пожаловаться на нехватку зрителей“.

Кинодистрибьютор Тимо Диенер добавил, что погода оказывает на посещаемость кино существенное влияние: „Примечательно, что фильм, занявший на выходных по просмотрам первую позицию, в десять раз опережает картину, показавшую второй результат. Это четко свидетельствует о том, что люди с нетерпением ждали второй части трилогии „Аптекарь Мельхиор. Призрак“ – на прошедших выходных это был единственный фильм в прокате, на который люди активно шли в кино, несмотря на 30-градусную жару. Если честно, не помню, чтобы в такую жару какой-то фильм привлекал столько зрителей“.

Топ-10 эстонского кинопроката в период 19–21.08.2022:

“Аптекарь Мельхиор. Призрак“ – 20 181 просмотров „Быстрее пули“ – 2072 просмотра „Суперпитомцы“ – 1748 просмотров „Миньоны: Грювитация“ – 1543 просмотра „Вышка“ – 990 просмотров „Нет“ – 845 просмотров „Элвис“ – 611 просмотров „Аптекарь Мельхиор“ – 482 просмотра „Топ Ган: Мэверик“ – 418 просмотров „Тор: Любовь и гром“ – 411 просмотров

Третья часть трилогии выйдет на экраны в октябре.