Два фильма трилогии про аптекаря Мельхиора одновременно лидируют по числу просмотров
Впервые в истории эстонского кино в десятку самых популярных фильмов одновременно вошли две части одной киносаги. Вышедший на экраны в апреле „Аптекарь Мельхиор“ уже 19-ю неделю остается в хит-параде по просмотрам в кино, а на прошлых выходных к нему присоединилась вторая часть трилогии.
Фильм „Аптекарь Мельхиор. Призрак“ на премьерном уик-энде привлек в кино 20 181 человек и стал самым популярным фильмом выходных.
Вышедшую 15 апреля первую часть кинотрилогии „Аптекарь Мельхиор“ в общей сложности уже посмотрели в кино 125 557 раз, что является одним из лучших результатов в истории эстонского кинематографа.
Продюсер Танель Таттер сказал, что команда пошла на амбициозный и рискованный шаг, в течение одного календарного года решив выпустить в широкий прокат все части трилогии: „Составляя планы, мы не могли прогнозировать, что из-за высокого интереса со стороны зрителей первый фильм задержится в прокате до выхода второй части и что два фильма могут одновременно лидировать по числу просмотров. Несмотря на жаркую погоду и мероприятия в честь Дня восстановления независимости на прошедших выходных обе идущие в кино части „Аптекаря Мельхиора“ не могли пожаловаться на нехватку зрителей“.
Кинодистрибьютор Тимо Диенер добавил, что погода оказывает на посещаемость кино существенное влияние: „Примечательно, что фильм, занявший на выходных по просмотрам первую позицию, в десять раз опережает картину, показавшую второй результат. Это четко свидетельствует о том, что люди с нетерпением ждали второй части трилогии „Аптекарь Мельхиор. Призрак“ – на прошедших выходных это был единственный фильм в прокате, на который люди активно шли в кино, несмотря на 30-градусную жару. Если честно, не помню, чтобы в такую жару какой-то фильм привлекал столько зрителей“.
Топ-10 эстонского кинопроката в период 19–21.08.2022:
“Аптекарь Мельхиор. Призрак“ – 20 181 просмотров
„Быстрее пули“ – 2072 просмотра
„Суперпитомцы“ – 1748 просмотров
„Миньоны: Грювитация“ – 1543 просмотра
„Вышка“ – 990 просмотров
„Нет“ – 845 просмотров
„Элвис“ – 611 просмотров
„Аптекарь Мельхиор“ – 482 просмотра
„Топ Ган: Мэверик“ – 418 просмотров
„Тор: Любовь и гром“ – 411 просмотров
Третья часть трилогии выйдет на экраны в октябре.