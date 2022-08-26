ВИДЕО | Первый клип дочери Мадонны: кладбище и обнаженка(1)
Дочь скандальной певицы Мадонны пошла по стопам матери, но не в разгульном образе жизни (во всяком случае пока) или желании выбрать парня помоложе. Лурдес решила податься в певицы и дебютировала в своем первом клипе, — сообщает „Курьер. Среда“.
Артистка выбрала себе псевдоним Lolahol, и под ним выпустила первый клип на песню „Lock & Key“. Уже 25 августа видео появилось на YouTube* и буквально за сутки набрало более 770 тыс. просмотров. 25-летняя артистка написала композицию в соавторстве с Eartheater, американской инди-исполнительницей. Именно Eartheater стала также продюсером трека и режиссером первого клипа для Лурдес Леон.
„Соблазнительный клубный гимн“, — так Billboard охарактеризовал выпущенный трек Лурдес. Как оказалось, любимыми музыкальными жанрами наследницы Мадонны являются техно и хаус. А в ее первом треке много электронных битов и синтезаторных партий. Однако юная знаменитость не так харизматична и обаятельна, как ее родительница.