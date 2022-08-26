После тайной свадьбы Павел Прилучный устроил себе и Зепюр Брутян пышное торжество

Напомним, что этой уже второй брак 34-летнего Павла. Ранее он был женат на Агате Муцениеце, с которой официально развелся в июне 2020-го после девяти лет совместной жизни и рождения двоих детей — Тимофея и Мии. Причиной разлада, по словам Агаты, стала агрессия актера и злоупотребление спиртным. Также поговаривали, что мотивом могла стать измена Прилучного. Якобы у него завертелся роман с коллегой по антрепризе Мирославой Карпович. Тем более, что пара стала появляться вместе сразу же после развода Павла и Агаты.

Многие поклонники очень болели за пару и уже ждали свадьбу, но артист неожиданно ушел к молодой начинающей артистке. Первые романтические снимки Прилучного и Брутян появились этой весной.

Актеры долго (и не очень успешно) скрывали, какие перемены произошли в их жизни, но как можно скорее хотели разделить счастье с родными и близкими. И минувшим вечером они устроили пышное торжество. Было все: клятвы в вечной любви, роскошные платья невесты, а также многочисленные фото с гостями (на этом фото невеста справа).

Среди них были Алексей Чадов, Илья Глинников, Игорь Жижикин. Поздравить молодоженов пришли и певцы Мот и Стас Михайлов, которые исполнили для них свои хиты.

„Я вообще больше не планировал жениться. Но когда встретил Зепюр, сразу понял — это абсолютно мой человек: и по менталитету, и по характеру, и по жизненным ценностям. Если честно, я уже в первый день готов был сделать ей предложение, но решил еще два дня выждать. А когда пришел к ее родителям, уже на тысячу процентов был уверен, что все серьезно“, — откроенничал Прилучный.

И к свадьбе с любимой он готовился тщательно. Пара даже взяла уроки танцев, чтобы блеснуть мастерством перед гостями. Это у них получилось — артисты полностью отдались страсти, и Павел даже сорвал с невесты юбку, но конфуза не случилось, потому что под тканью у нее были еще и брюки.