После тайной свадьбы Павел Прилучный устроил себе и Зепюр Брутян пышное торжество
Слухи о том, что Павел Прилучный сыграл тайную свадьбу с коллегой Зепюр Брутян, ходили несколько месяцев. Оказалось, что это действительно так: официальная свадьба состоялась аж 12 мая. Но вчера прошла вдобавок и свадьба публичная, по всем канонам.
Напомним, что этой уже второй брак 34-летнего Павла. Ранее он был женат на Агате Муцениеце, с которой официально развелся в июне 2020-го после девяти лет совместной жизни и рождения двоих детей — Тимофея и Мии. Причиной разлада, по словам Агаты, стала агрессия актера и злоупотребление спиртным. Также поговаривали, что мотивом могла стать измена Прилучного. Якобы у него завертелся роман с коллегой по антрепризе Мирославой Карпович. Тем более, что пара стала появляться вместе сразу же после развода Павла и Агаты.
Многие поклонники очень болели за пару и уже ждали свадьбу, но артист неожиданно ушел к молодой начинающей артистке. Первые романтические снимки Прилучного и Брутян появились этой весной.
Актеры долго (и не очень успешно) скрывали, какие перемены произошли в их жизни, но как можно скорее хотели разделить счастье с родными и близкими. И минувшим вечером они устроили пышное торжество. Было все: клятвы в вечной любви, роскошные платья невесты, а также многочисленные фото с гостями (на этом фото невеста справа).
Среди них были Алексей Чадов, Илья Глинников, Игорь Жижикин. Поздравить молодоженов пришли и певцы Мот и Стас Михайлов, которые исполнили для них свои хиты.
„Я вообще больше не планировал жениться. Но когда встретил Зепюр, сразу понял — это абсолютно мой человек: и по менталитету, и по характеру, и по жизненным ценностям. Если честно, я уже в первый день готов был сделать ей предложение, но решил еще два дня выждать. А когда пришел к ее родителям, уже на тысячу процентов был уверен, что все серьезно“, — откроенничал Прилучный.
И к свадьбе с любимой он готовился тщательно. Пара даже взяла уроки танцев, чтобы блеснуть мастерством перед гостями. Это у них получилось — артисты полностью отдались страсти, и Павел даже сорвал с невесты юбку, но конфуза не случилось, потому что под тканью у нее были еще и брюки.
Это было не единственное преображение Брутян. На торжестве она красовалась еще в двух платьях. Первое — пышное с длинным шлейфом, украшенное вышивкой, в котором она давала клятву в любви и верности, и второе — немного скромное, но облегающее фигуру и дающее возможность потанцевать с женихом.