Из песни Сюткина „Московский бит“ исчез Киев. Но политики в этом нет

Очевидцы рассказали, что во время выступления в Москве в „Главклубе“ артист поменял строчку титульного хита альбома группы „Браво“ 1993 года. В песне, где перечисляются различные города, артист заменил украинскую столицу Киев российским городом Сочи, и теперь строчка звучит так: „Пусть танцуют с нами все, кто любит бит. Сочи и Магадан, Пенза и Ереван“.

Представитель артиста Александр Шоболов пояснил „Газете.Ru“, что Сюткин часто меняет слова песни по ходу выступления: „Он по ходу просто вставляет новые локации, новые названия, смотря для кого мы выступаем. Меняет слова по ходу дела. Ну так ему захотелось. Это не специально, не политический акт какой-то, не политический момент. Он транспонирует каждый раз, неизвестно, что ему еще в голову придет: завтра вместо Магадана будет Салехард или еще какой-то город. Это просто каламбуры такие текстовые. Это совсем ни к чему не призывает и не обязывает“, — сказал он.