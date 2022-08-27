27.08.2022, 12:42
Стало известно, сколько Лариса Гузеева заработает на „Голос 60+“(9)
ФОТО: Youtube
Не так давно стало известно, что Дмитрий Нагиев покинет (возможно, на время) шоу „Голос“. Как минимум, самое „взрослое“ его ответвление — „Голос 60+“. На смену ему позвали Ларису Гузееву, которая, кажется, всё-таки лишилась своей программы — „Давай поженимся“.
По словам источника телеграм-канала „Курятник“, ведущей предложили за съемочные дни и права на показ программы на Первом канале 2 млн рублей (33,3 тыс. евро) в месяц. Как отметил Telegram-канал, ставка Гузеевой в проекте „Давай поженимся!“ в два раза меньше. Сама ведущая и представители Первого канала пока не прокомментировали данную информацию.