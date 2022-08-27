Культура
27.08.2022, 14:00

11 и 13 октября Kyiv Grand Ballet представит самую известную историю любви

 
"Ромео и Джульетта"
"Ромео и Джульетта"
ФОТО: artpartner.ee

Kyiv Grand Ballet покажет в Таллине и Тарту балет „Ромео и Джульетта“ на музыку С. Прокофьева. В Тарту показ пройдёт 11 октября в Vanemuise Kontserdimaja, в Таллинне - 13 октября в Alexela Kontserdimaja.

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„Ромео и Джульетта“ — одна из тех пьес Шекспира, которые наиболее богаты тонами — от веселой улыбки до дикого отчаяния, от нежной любви до лютой злобы. Но над всем преобладает любовь к жизни и вера в победу правды и добра. Эта трагедия — одно из тех величайших созданий Шекспира, которое обрело долгую жизнь в искусстве.

Шекспир стремился не столько привести зрителя к нравственному суждению о своих героях, сколько приблизить к пониманию природы человека. И когда задача писателя достигнута, в произведении обнаруживается подспудная вера в человека, составляющая основу даже тех произведений Шекспира, в которых люди проявляют себя не с лучшей стороны.

Труппа Kyiv Grand Ballet начала свою гастрольную деятельность в 2014 году с тура по Франции, который назывался „Звёзды мирового балета“. Было дано более 35 Гала-концертов за полтора месяца. После успешной заявки во Франции гастроли труппы продолжились по всему миру.

Декорации и костюмы созданы лучшими мастерами Киева из Национальной оперы Украины. Директор и солист Kyiv Grand Ballet - народный артист Украины Александр Стоянов. Он, вместе со своей женой, примой балериной Екатериной Кухар, продолжают завоевывать мировой рынок балетного искусства.

Билеты можно приобрести на этой странице.


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