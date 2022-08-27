27.08.2022, 16:45
Коллеги Прилучного рассказали, как Муцениеце отреагировала на его свадьбу с Брутян
ФОТО: Youtube
Коллеги актера Павла Прилучного рассказали о реакции его бывшей супруги Агаты Муцениеце на свадьбу с Зепюр Брутян. Об этом сообщает портал „Вокруг ТВ“.
Как сообщают в окружении артиста, новость о его женитьбе шокировала Муцениеце. Также коллеги поделились, что роман с Брутян мог начаться у Прилучного еще до развода с первой женой. Также актер был замечен с нынешней возлюбленной еще во время романа с Мирославой Карпович, утверждают источники.
Коллеги Прилучного были уверены, что он вернется к Муцениеце и снова женится на бывшей избраннице. Пока актриса не давала публичных комментариев о свадьбе экс-супруга.