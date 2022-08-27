Коллеги Прилучного рассказали, как Муцениеце отреагировала на его свадьбу с Брутян

Как сообщают в окружении артиста, новость о его женитьбе шокировала Муцениеце. Также коллеги поделились, что роман с Брутян мог начаться у Прилучного еще до развода с первой женой. Также актер был замечен с нынешней возлюбленной еще во время романа с Мирославой Карпович, утверждают источники.