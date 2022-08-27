Обещала — сделала: Алла Пугачева вернулась в Россию

Информация об отъезде из России Пугачевой и ее семьи появилась вскоре после начала российского вторжения в Украину. В марте певица отвергла утверждения, что уехала из России навсегда, заявив, что „каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией“. Позже она сказала, что вернется в РФ к началу учебного года в сентябре.