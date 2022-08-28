Барбара Брыльска больше не приедет в Россию

„Откуда звоните? Моя любимая Россия… Я знаю, что больше не приеду в Россию, не приеду в Украину. Кроме того, что я старая, еще надо добавить и то, что уже никаких шансов. Тяжело мне найти эти слова, редко говорю по-русски. Знаете, мне политика уничтожила много профессиональных дел, хватит, не буду себе мешать, понимаете, надо отдыхать“, — призналась артистка. Брыльска призналась, что скучает по России.