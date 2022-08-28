„Жалко девочку“: Павел Прилучный прокомментировал отношения с Мирославой Карпович

Слухи знаменитости не комментировали, не опровергая и не подтверждая предположения поклонников. Но в то же время в Сети стало появляться все больше доказательств любовной связи. Сначала пара была замечена на отдыхе в Крыму, потом Прилучный устроил романтичный сюрприз в честь дня рождения звезды сериала „Папины дочки“. Чем дальше, тем сложнее приходилось Карпович, ведь в ее адрес сыпались проклятия и нелестные высказывания от многочисленных хейтеров. Вспоминая то время, Павел сочувствует актрисе.

„Мы никогда не говорили, что мы парень с девушкой. Это СМИ писали. Мира — замечательный человек, она потрясающая девчонка. Я ее знаю очень давно, она мне очень помогла в свое время. На тот момент мы были нужны друг другу. Но мы никогда не говорили и нигде не выставляли, что мы парень с девушкой. СМИ это решили разбомбить. Мне так жалко девчонку, потому что она столько натерпелась, столько говна писали“, — поделился артист в интервью для YouTube-канала Надежды Стрелец.