Чемпион по лежанию провел 60 часов на диване

Уроженец Подгорицы Зарко Пеянович стал 12-м победителем соревнования, которое традиционно проходит в этно-селе Брезна вблизи города Никшич. Цель конкурса — высмеять стереотип о том, что черногорцы ленивы. В этом году девять участников сразились за титул главного лентяя. К концу первого дня выбыли семеро. На третий день остались только Зарко Пеянович и Вука Коленсича.

В итоге победил Пеянович. „Это было несложно, поверьте мне, я даже не разминался“, — в шутку сказал он. Мужчина выиграл 350 евро, рафтинг, обед на двоих в ресторане, проживание на выходных в Брезне, где проходило соревнование, и множество других призов от спонсоров мероприятия.

В прошлом году Дубравка Акшич пролежала аж 117 часов. Однако раньше участникам разрешалось каждые восемь часов вставать, чтобы сходить в туалет.