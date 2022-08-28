Сати Казанова объяснила, почему ушла из группы „Фабрика“

Как объяснила Казанова, она изначально планировала выступать как сольная певица. Когда артистка узнала, что будет выступать в составе музыкального коллектива, она „сидела и плакала в коридоре“. Исполнительница рассказала, что другие участницы „Фабрики“ испытывали трудности в работе с ней. Например, Казанова часто хотела стоять в центре во время выступлений.