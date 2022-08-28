28.08.2022, 16:55
Сати Казанова объяснила, почему ушла из группы „Фабрика“
ФОТО: Youtube
Певица Сати Казанова, которая ранее была солисткой группы „Фабрика“, объяснила причину своего ухода из коллектива в эфире YouTube-шоу „Фабрика с Яной Чу“.
Как объяснила Казанова, она изначально планировала выступать как сольная певица. Когда артистка узнала, что будет выступать в составе музыкального коллектива, она „сидела и плакала в коридоре“. Исполнительница рассказала, что другие участницы „Фабрики“ испытывали трудности в работе с ней. Например, Казанова часто хотела стоять в центре во время выступлений.
Певица покинула состав „Фабрики“ около 12 лет назад. По словам Казановой, продюсер группы Игорь Матвиенко считал, что сотрудничество с ней лишено смысла.
Сейчас от первоначального состава „Фабрики“ осталась только Ирина Тонева.