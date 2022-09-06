Финский баянист, кибер-трикстер и украинский электрофолк: смотри, кто выступит на фестивале Station Narva уже в эти выходные

Выступление финского баяниста-экспериментатора Киммо Похьонена похоже на шаманский ритуал, в котором нежные баллады чередуются с фолк-роком и какофоническими пьесами, а объемный звук и световое шоу дарят публике неповторимый аудиовизуальный опыт. В центре всего этого находится специально разработанный Киммо электрифицированный пятирядный баян, оснащенный MIDI-интерфейсом и эффектами.



Bert on Beats, также известный как Берт Прикенфельдт, представит в приграничном городе программу из мрачного техного и кинематографичной авторской электроники. Впервые он не будет использовать компьютеры и проигрыватели пластинок, а водрузит на сцене модульные синтезаторы, драм-машины и другое аналоговое оборудование, чтобы максимально достоверно передать взаимодействие между человеком и машиной. Артист продемонстрирует, чего можно ожидать от выходящего осенью альбома Seven. Под псевдонимом DJ Critikali Берт также выступит на сцене Station Narva в составе группы A-Rühm!

Еще до того, как в прошлом году margiiela выпустили свою первую песню на крупном лейбле Sony Music Baltic, их характерный флоу уже успел произвести фурор на местной трэп-сцене. На сегодняшний день они уже выпустили несколько синглов, самым известным из которых является хит Sucka Shit, выпущенный в мае этого года. По мнению многих, это одна из лучших эстонских рэп-песен новой волны.



Кибер-трикстер Meisterjaan будет плавно лавировать между своими старыми и новыми треками, порой заплывая в бухту полной импровизации. Тамбурин, вокал, гитара, лупер и живая электроника — все готово для того, чтобы воззвать к жизни богов пульсирующего этно-техно, кровавого габбера или аутсайдерского кантри.



SUVE — новый студийный проект Йонаса Каарнаметса и Кристьяна Калласа. В их музыке слышны отголоски прошлого, от советской эстрады 70-80-х годов до японского городского попа и американского яхт-рока. Все это сталкивается с лоу-файным инди нового тысячелетия и тонет в море горько-сладкой летней ностальгии и вечного эскапизма.