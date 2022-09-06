Финский баянист, кибер-трикстер и украинский электрофолк: смотри, кто выступит на фестивале Station Narva уже в эти выходные
Фестиваль музыки и городской культуры Station Narva, который пройдет с 8 по 11 сентября, анонсировал новых исполнителей: финский баянист-экспериментатор Киммо Похьонен, Bert on Beats, margiiela, Meisterjaan, SUVE, PTF1987 и IVI примут участие в музыкальной программе. Она будет представлена в Кренгольмском квартале 9 и 10 сентября.
Выступление финского баяниста-экспериментатора Киммо Похьонена похоже на шаманский ритуал, в котором нежные баллады чередуются с фолк-роком и какофоническими пьесами, а объемный звук и световое шоу дарят публике неповторимый аудиовизуальный опыт. В центре всего этого находится специально разработанный Киммо электрифицированный пятирядный баян, оснащенный MIDI-интерфейсом и эффектами.
Bert on Beats, также известный как Берт Прикенфельдт, представит в приграничном городе программу из мрачного техного и кинематографичной авторской электроники. Впервые он не будет использовать компьютеры и проигрыватели пластинок, а водрузит на сцене модульные синтезаторы, драм-машины и другое аналоговое оборудование, чтобы максимально достоверно передать взаимодействие между человеком и машиной. Артист продемонстрирует, чего можно ожидать от выходящего осенью альбома Seven. Под псевдонимом DJ Critikali Берт также выступит на сцене Station Narva в составе группы A-Rühm!
Еще до того, как в прошлом году margiiela выпустили свою первую песню на крупном лейбле Sony Music Baltic, их характерный флоу уже успел произвести фурор на местной трэп-сцене. На сегодняшний день они уже выпустили несколько синглов, самым известным из которых является хит Sucka Shit, выпущенный в мае этого года. По мнению многих, это одна из лучших эстонских рэп-песен новой волны.
Кибер-трикстер Meisterjaan будет плавно лавировать между своими старыми и новыми треками, порой заплывая в бухту полной импровизации. Тамбурин, вокал, гитара, лупер и живая электроника — все готово для того, чтобы воззвать к жизни богов пульсирующего этно-техно, кровавого габбера или аутсайдерского кантри.
SUVE — новый студийный проект Йонаса Каарнаметса и Кристьяна Калласа. В их музыке слышны отголоски прошлого, от советской эстрады 70-80-х годов до японского городского попа и американского яхт-рока. Все это сталкивается с лоу-файным инди нового тысячелетия и тонет в море горько-сладкой летней ностальгии и вечного эскапизма.
Также на фестивале будут представлены артисты из Нарвы. Роман Емельянов, также известный как PTF1987, является важным членом таллиннско-нарвского объединения Bass372. Его музыка, наполненная дабстепом и брейкбитом, мрачна и атмосферна, а басовым линиям и партиям барабанов всегда отводится особая роль в сведении. Певица и автор песен IVI вместе с продюсером Коуллином будут гнуть изящную линию танцевального R&B, дип-попа и синти-попа.
Ранее обнародованный список исполнителей Station Narva 2022 включают в себя украинскую электрофолк-группу Onuka, британское эйсид-джазовое трио Red Snapper, отмечающих 40-летие Mahavok и недавно вернувшихся A-Rühm. Концерты пройдут 9 и 10 сентября в историческом Кренгольмском квартале на трех сценах: в Нарвской арт-резиденции, в здании Управления Кренгольмской мануфактуры и во дворе между ними. Каждый вечер после концертной программы будут проходить афтепати в арт-клубе Ro-Ro на берегу реки Нарова.
Организатором фестиваля Station Narva, который проходит в Нарве уже в пятый раз, является компания Shiftworks в сотрудничестве с нарвской командой. Партнеры: Нарвская арт-резиденция (NART), Narva Gate, Art Club Ro-Ro, Нарвский творческий инкубатор OBJEKT и день обсуждений BAZAR.
Мероприятие Station Narva поддерживают город Нарва, Министерство культуры, Фонд интеграции, Капитал культуры, Fortaco и Институт Финляндии.
Международная деятельность Station Narva, направленная на то, чтобы представить Эстонию как привлекательное место для любителей музыки и культуры, поддерживается средствами Европейского фонда регионального развития.