Шайа ЛаБаф признался, что хотел покончить с собой

ЛаБаф признался, что хотел покончить с собой. „Я был вне себя. Стыд, которого я никогда раньше не испытывал — такой стыд, что забываешь, как дышать. Но также у меня было глубокое желание удержаться“, — рассказал актер.

В последнее время ЛаБаф испытывает трудности. Актер попал в несколько ДТП, был участником дебошей. Также актеру выдвинули обвинения в домогательствах, после чего Оливия Уайлд уволила его из своего фильма ради создания безопасной атмосферы на съемках. Режиссер отметила, что является поклонницей творчества актера, однако она не согласна с его методами работы.