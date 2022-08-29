Шоубиз
29.08.2022, 11:13

Шайа ЛаБаф признался, что хотел покончить с собой

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Premiere Of Amazon Studios "Honey Boy" - Red Carpet
Premiere Of Amazon Studios "Honey Boy" - Red Carpet
ФОТО: Rich Fury | AFP

Актер Шайа ЛаБаф, наиболее известный по ролям в таких разных фильмах как „Трансформеры“, „Индиана Джонс 4“ и „Нимфоманка“, рассказал, что его ментальное здоровье в последнее время сильно пострадало. Этим он поделился в беседе с епископом Робертом Бэрроном на YouTube.

ЛаБаф признался, что хотел покончить с собой. „Я был вне себя. Стыд, которого я никогда раньше не испытывал — такой стыд, что забываешь, как дышать. Но также у меня было глубокое желание удержаться“, — рассказал актер.

В последнее время ЛаБаф испытывает трудности. Актер попал в несколько ДТП, был участником дебошей. Также актеру выдвинули обвинения в домогательствах, после чего Оливия Уайлд уволила его из своего фильма ради создания безопасной атмосферы на съемках. Режиссер отметила, что является поклонницей творчества актера, однако она не согласна с его методами работы.

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