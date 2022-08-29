29.08.2022, 12:30
Концерт легенды французской оперы был омрачен песней на русском языке. Зритель: некоторые эстонцы ушли на середине мероприятия(13)
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ФОТО: Pressimaterjal
На минувшей неделе французская оперная певица Натали Дессей выступила в таллиннском концертном зале Alexela. Посетители концерта говорят, что их встревожило то, что к зрителям обращались на русском языке, а также то, что на нем звучала песня. Компания, организовавшая концерт, объяснила предысторию и подчеркнула, что Дессей объяснила зрителям, почему она решила петь на русском языке.