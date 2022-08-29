Культура
29.08.2022, 12:30

Концерт легенды французской оперы был омрачен песней на русском языке. Зритель: некоторые эстонцы ушли на середине мероприятия

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Natalie Dessay esines Eestis esmakordselt. Kõlas helilooja Michel Legrandi looming.
Natalie Dessay esines Eestis esmakordselt. Kõlas helilooja Michel Legrandi looming.
ФОТО: Pressimaterjal

На минувшей неделе французская оперная певица Натали Дессей выступила в таллиннском концертном зале Alexela. Посетители концерта говорят, что их встревожило то, что к зрителям обращались на русском языке, а также то, что на нем звучала песня. Компания, организовавшая концерт, объяснила предысторию и подчеркнула, что Дессей объяснила зрителям, почему она решила петь на русском языке.

Дессей выступил с новой программой „Очаровательный Легран“. „Концерт - это признание Дессей в любви к ее родной Франции, подлинному французскому шансону, джазу и, конечно, ее другу, композитору Мишелю Леграну“, - рекламировали организаторы перед началом мероприятия.

Зрители рассказали, как один из музыкантов начал с того, что прочитал с листа бумаги текст приветствия по-русски. Читатель Delfi отметил, что русский язык использовался и позже. По его словам, десяток эстонцев уехали до окончания мероприятия. „Эстонцев возмутило то, что артисты разговаривали со зрителями на иностранном языке“. Также было отмечено, что в репертуаре была русскоязычная песня.

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