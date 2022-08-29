Шоубиз
29.08.2022, 12:41

Ольга Скабеева опровергла слухи о разводе с мужем

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Скабеева
Скабеева
ФОТО: Youtube

Телеведущая Ольга Скабеева опровергла домыслы о разводе с Евгением Поповым в своем Telegram-канале. „Стоило только человеку в отпуск уйти! Официально опровергаю. Не тревожьтесь, пожалуйста“, — заявила Скабеева.

Долгое время ходили слухи о разводе телеведущих, однако пара никак не комментировала появляющиеся сплетни о себе. Впервые домыслы о расставании супругов появились в 2020 году. Тогда Скабеева начала вести программу „60 минут“ без мужа.

Наконец, появилось опровержение. Однако, вопросы остались. Можно ли верить Скабеевой даже в личных вопросах?

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